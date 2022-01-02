"Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Для меня важна не только команда, но и находящиеся возле команды люди. Все люди, которые работают на базе.

Миколенко: Желаю Динамо в дальнейшем только побед, трофеев и удачи

Меня очень задело то, что я не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их нереально собрать. Я разговаривал с Шапаренко, с Поповым, с Ледневым. Можно это перенести на лето. Когда чемпионат закончится, то можно что-то придумать", – сказал Миколенко в комментарии YouTube-каналу Динамо.

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.

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