Временный наставник Данкан Фергюсон определился с обоймой игроков, которых планирует задействовать в матче 23 тура АПЛ против Астон Виллы.

Виталий Миколенко не попал даже в заявку на поединок английской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба клуба . Но украинец прибыл на Гудисон Парк, поэтому будет наблюдать за матчем с трибун.

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До состояния защитника сборной Украины есть вопросы, ведь он пропустил первую тренировку под руководством Фергюсона. "Ириски" никаких заявлений по поводу нашего земляка не делали. Вместо Миколенко в матче с Астон Виллой будет играть Бен Годфри, номинально являющийся центрбеком, но иногда подстраховывающий левый фланг при отсутствии Люки Диня.

Напомним, Данкан Фергюсон возглавил Эвертон после увольнения Рафаэля Бенитеса. Поединок с командой Стивена Джеррарда станет для него дебютным. А вот Виталий Миколенко уже успел провести за "ирисок" два матча: один в Кубке и один в Премьер-лиге.

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