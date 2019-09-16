Миколенко: Не хотел бы говорить, что происходит в раздевалке Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал в эфире "Профутбол" поражение от Десны в рамках 7-го тура УПЛ.

"Чувствую себя плохо, потому что из-за моей ошибки пропустили второй мяч. Хотел бы попросить прощения у болельщиков, команды. И хотел бы сказать спасибо болельщикам, которые приходят на матчи.

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Не хотел бы говорить, что происходит в раздевалке. Сейчас момент не из лучших. Каждый игрок Динамо задает себе вопрос – когда выиграем. По крайней мере, я пытаюсь разобраться в себе. Но ничего не получается. Две ошибки – два гола", – сказал Миколенко.

К слову, уже в четверг, 19 сентября, "бело-синих" ожидает следующий матч, когда в Киев приедет шведский Мальме, где сыграет против Динамо в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Начало поединка в 20:00.

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