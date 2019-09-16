Миколенко: Не хотів би говорити, що відбувається в роздягальні Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував в ефірі "Профутбол" поразку від Десни в рамках 7-го туру УПЛ.

"Почуваю себе погано, тому що через мою помилку пропустили другий м'яч. Хотів би попросити вибачення в уболівальників, команди. І хотів би сказати спасибі уболівальникам, які приходять на матчі.

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Не хотів би говорити, що відбувається в роздягальні. Зараз момент не з найкращих. Кожен гравець Динамо ставить собі питання – коли вже виграємо. Принаймні, я намагаюся розібратися в собі. Але нічого не виходить. Дві помилки – два голи", – сказав Миколенко.

До слова, вже в четвер, 19 вересня, на "біло-синіх" очікує наступний матч, коли до Києва завітає шведський Мальме, де зіграє проти Динамо в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи. Початок Поєдинку о 20:00.

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