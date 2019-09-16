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Миколенко: Не хотів би говорити, що відбувається в роздягальні Динамо

07:30 811 Читать на русском
Миколенко: Не хотів би говорити, що відбувається в роздягальні Динамо
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував в ефірі "Профутбол" поразку від Десни в рамках 7-го туру УПЛ.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

"Почуваю себе погано, тому що через мою помилку пропустили другий м'яч. Хотів би попросити вибачення в уболівальників, команди. І хотів би сказати спасибі уболівальникам, які приходять на матчі.

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Не хотів би говорити, що відбувається в роздягальні. Зараз момент не з найкращих. Кожен гравець Динамо ставить собі питання – коли вже виграємо. Принаймні, я намагаюся розібратися в собі. Але нічого не виходить. Дві помилки – два голи", – сказав Миколенко.

До слова, вже в четвер, 19 вересня, на "біло-синіх" очікує наступний матч, коли до Києва завітає шведський Мальме, де зіграє проти Динамо в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи. Початок Поєдинку о 20:00.

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Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо - Десна
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