Миколенко не дождался отдыха: онлайн-трансляция матча Кубка Англии Эвертон – Лутон
27 января 16:16 - Читати українською
Эвертон принимает Лутон в матче 1/16 финала Кубка Англии 2023/24. Смотрите стартовые составы команд и ссылку на прямую трансляцию в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 1/16 финала Кубка Англии между Эвертоном и Лутоном стартовал в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на платформах Setanta Sports и MEGOGO.
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Защитник Виталий Миколенко начнет в старте Эвертона седьмой матч подряд. Украинец выпадает из состава исключительно из-за травм. Его статистика в нынешнем сезоне – 21 матч, 2 гола.
Стартовые составы
Эвертон:
Лутон:
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