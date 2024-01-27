Эвертон принимает Лутон в матче 1/16 финала Кубка Англии 2023/24. Смотрите стартовые составы команд и ссылку на прямую трансляцию в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/16 финала Кубка Англии между Эвертоном и Лутоном стартовал в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на платформах Setanta Sports и MEGOGO.

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Защитник Виталий Миколенко начнет в старте Эвертона седьмой матч подряд. Украинец выпадает из состава исключительно из-за травм. Его статистика в нынешнем сезоне – 21 матч, 2 гола.

Стартовые составы

Эвертон:

Лутон: