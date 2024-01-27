Евертон приймає Лутон в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії 2023/24. Дивіться стартові склади команд та посилання на пряму трансляцію у цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/16 фіналу Кубка Англії між Евертоном і Лутоном стартує о 17:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на платформах Setanta Sports і MEGOGO.

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Захисник Віталій Миколенко розпочне у старті Евертона сьомий матч поспіль. Українець випадає зі складу виключно через травми. Його статистика у нинішньому сезоні – 21 матч, 2 голи.

Стартові склади

Евертон:

Лутон: