Миколенко потужно повернувся в основу Евертона – українець потрапив у символічну збірну Кубка ліги
Захисника Евертона Віталія Миколенка відзначили за хорошу гру в матчі Кубка ліги проти Донкастера (2:1).
Українець лише вперше у сезоні вийшов у старті й провів сильний поєдинок. Ліга відзначила якісну гру Миколенка, включивши його у символічну збірну, за підсумками другого раунду турніру. На жаль, Віталій не зумів відіграти увесь поєдинок, оскільки отримав травму.
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Кубок англійської ліги, символічна збірна 1/32 фіналу:
Голкіпер: Пім (Менсфілд)
Захисники: Тете (Фулхем), Аімсон (Ексетер Сіті), Догерті (Вулверхемптон), Миколенко (Евертон)
Півзахисники: Лоурент (Сток Сіті), Гаррет, Барклі (обидва – Блекберн)
Нападники: Маркандей (Блекберн), Матета (Крістал Пелас), Саммервілл (Лідс)