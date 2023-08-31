Захисника Евертона Віталія Миколенка відзначили за хорошу гру в матчі Кубка ліги проти Донкастера (2:1).

Українець лише вперше у сезоні вийшов у старті й провів сильний поєдинок. Ліга відзначила якісну гру Миколенка, включивши його у символічну збірну, за підсумками другого раунду турніру. На жаль, Віталій не зумів відіграти увесь поєдинок, оскільки отримав травму.

Мудрик проти вчителя, українське дербі, топ-суперник для Манчестер Сіті: результати жеребкування Кубка ліги

Кубок англійської ліги, символічна збірна 1/32 фіналу:

Голкіпер: Пім (Менсфілд)

Захисники: Тете (Фулхем), Аімсон (Ексетер Сіті), Догерті (Вулверхемптон), Миколенко (Евертон)

Півзахисники: Лоурент (Сток Сіті), Гаррет, Барклі (обидва – Блекберн)

Нападники: Маркандей (Блекберн), Матета (Крістал Пелас), Саммервілл (Лідс)