В следующий раунд турнира прошли немало команд, за которые выступают украинцы. После жеребьевки 1/16 финала можно констатировать, что наше представительство уменьшится. Дело в том, что Арсенал Александра Зинченко дальше сыграет против Брентфорда, за который выступает Егор Ярмолюк.

Миколенко ценой травмы помог Эвертону спастись в Кубке лиги, Челси без Мудрика оформил камбек с Уимблдоном

Михаилу Мудрику предстоит встретиться с Роберто Де Дзерби, запустившим его карьеру на высоком уровне – Челси сыграет с Брайтоном. Потенциально самый легкий жребий у Ильи Забарного – его Борнмут примет Сток Сити. Эвертон Виталия Миколенко встретится с Астон Виллой.

Среди остальных матчей выделим поединок между самыми богатыми командами АПЛ. Кто-то из пары Ньюкасл – Манчестер Сити прекратит борьбу за трофей на стадии 1/16 финала. Следует отметить, что поединки пройдут в течение недели, начиная с 25 сентября.