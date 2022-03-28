"Мне понравилось, как вышла новость о том, что украинец утопил яхту российского олигарха. И мне эту новость по утрам прочитал ван де Бек за завтраком.

"Можно было спасти сотни человеческих жизней": Миколенко объяснил, почему пытался обратиться к российским футболистам

Люди мне читают эти новости. И реально все говорят, что ваши украинцы "крейзи". У Зеленского – большие яйца.

Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем плане естественно", – сказал Миколенко в программе "Отдушивдушу".

Напомним, украинцы уже 33-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

Россия напала на Украину: заявление Зеленского об изоляции оккупантов, смерть экс-футболиста, помощь Миколенко (LIVE)