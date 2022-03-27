"Почему писал Артему Дзюбе? Была очень большая агрессия и она остается естественно. Я просто ненавижу таких людей. Я ему написал сначала в директ. Просто спросить, что вы вообще думаете. Написал я в первый день войны.

Одноклубник Миколенко намерен арендовать дом для помощи беженцам из Украины

Через два-три дня я понял, что напрасно. Он не отвечает. Он капитан сборной. Информационная война тоже очень важна. Если бы они поддержали, люди их послушали бы. Можно было бы спасти сотни человеческих жизней. Но они этого не отстреливают, не понимают. Я не пойму, что у этих людей в голове. Мы говорили об этом с Андреем Ярмоленко. Их всех там не посадят за высказывания.

Если ты нормальный капитан и человек слова, нормальный адекватный человек, то можешь так организовать, чтобы все игроки сборной высказали свое мнение. Всех не посадят, я на 100% уверен. Только Смолов высказался из футбольного мира России. За это ему огромный респект. Он сам не побоялся. Я искал контакты с Дзюбой, звонил, писал – заблокирован везде", – поделился Миколенко в программе Отдушивдушу.

Напомним, Дзюба стал в защиту российского нападения на Украину, из-за чего имел словесную перепалку с Виталием Николенко. УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную соревнований под своей эгидой.

Россия напала на Украину: оккупанты убили экс-футболиста, будни и трансферы клубов УПЛ, помощь Динамо (LIVE)