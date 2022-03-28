Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів, що британці думають про його співвітчизників.

"Мені сподобалося, як вийшла новина про те, що українець втопив яхту російського олігарха. І мені цю новину вранці прочитав ван де Бек за сніданком.

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Люди мені читають ці новини. І реально всі говорять, що ваші українці "крейзі", а Зеленський має великі яйця.

Ось щодня одне й те саме. У нього великі яйця та у вас божевільні люди. Але у хорошому плані зрозуміло", – сказав Миколенко у програмі "Отдушивдушу".

Нагадаємо, українці вже 33-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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