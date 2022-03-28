Миколенко: Мені реально всі кажуть, що українці "крейзі"
Захисник Евертона Віталій Миколенко розповів, що британці думають про його співвітчизників.
"Мені сподобалося, як вийшла новина про те, що українець втопив яхту російського олігарха. І мені цю новину вранці прочитав ван де Бек за сніданком.
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Люди мені читають ці новини. І реально всі говорять, що ваші українці "крейзі", а Зеленський має великі яйця.
Ось щодня одне й те саме. У нього великі яйця та у вас божевільні люди. Але у хорошому плані зрозуміло", – сказав Миколенко у програмі "Отдушивдушу".
Нагадаємо, українці вже 33-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.
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