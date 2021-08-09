"Морально было немного трудно. Получился настоящий триллер. Надеюсь, болельщикам понравилось. Спасибо тем, кто пришел на стадион. Было заметно, что много людей болело за нас. Но я думаю, что все-таки больше людей поддерживали Зарю.

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Мистер нам говорил, что не будет смысла в этой победе, если мы через три дня проиграем. Без разницы, как играет Шахтер, нам нужно побеждать в каждом матче. Любая победа важна. Все равно, Заря это, Минай или Ингулец, с которыми мы сейчас будем играть. Это, прежде всего, три очка. Конечно, мы рады, что обыграли Зарю на выезде.

Спор Де Пены и Шапаренко за право пробить пенальти? Не хочу комментировать. Это внутрикомандные дела, ребята сами разберутся", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

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