"Морально було трохи важко. Вийшов справжній трилер. Сподіваюся, вболівальникам сподобалося. Дякую тим, хто прийшов на стадіон. Було помітно, що багато людей вболівало за нас. Але я думаю, що все-таки більше людей підтримували Зорю.

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Містер нам говорив, що не буде сенсу в цій перемозі, якщо ми через три дні програємо. Без різниці, як грає Шахтар, нам потрібно перемагати в кожному матчі. Будь-яка перемога важлива. Однаково, Зоря це, Минай або Інгулець, з якими ми зараз будемо грати. Це, передусім, три очки. Звичайно, ми раді, що обіграли Зорю на виїзді.

Суперечка Де Пени і Шапаренка за право пробити пенальті? Не хочу коментувати. Це внутрішньокомандні справи, хлопці самі розберуться", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

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