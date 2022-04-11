Виталий Миколенко не скрывал радости от триумфа над "красными дьяволами", позволившего Эвертону набрать важные очки в борьбе за выживание.

После финального свистка арбитра, зафиксировавшего минимальную победу подопечных Лэмпарда (1:0), украинский защитник упал на газон и эмоционально несколько раз ударил руками по травяному покрытию.

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Напомним, триумф над МЮ стал для украинца первым в АПЛ, к которому он приобщился. В победных матчах "ирисок" против Лидса и Ньюкасла Виталий не участвовал. В общей сложности Миколенко сыграл за Эвертон уже 9 матчей во всех турнирах и заработал пенальти в поединке против Бернли.

Сенсационная победа в противостоянии с Криштиану Роналду и Ко позволила "ирискам" оторваться от зоны вылета на 4 очка.

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