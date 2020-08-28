"После игры за Суперкубок повреждения получил Виталий Буяльский – ушиб коленного сустава. Ближайшие семь дней он будет залечивать травму и работать по индивидуальной программе. Пока вне общей группы также Владимир Шепелев. Он только готовится приступить к беговой работе.

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В принципе, все остальные уже начали работать без ограничений. Беньямин Вербич возвращается в общую группу, будет работать без ограничений, так же, как и Артем Шабанов. Ахмед Алибеков также тренируется в группе.

У Виталия Миколенко есть незначительные ограничения, например, при ударах по мячу, но он также тренируется в группе", – цитирует Шморгуна официальный сайт киевлян.

Напомним, Мирча Луческу удачно начал новый сезон у руля киевского клуба, разгромив Олимпик (4:1) в первом туре УПЛ, и преодолев Шахтер в Суперкубке Украины (3:1).

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