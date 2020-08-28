Артем Шабанов восстановился от травмы уха и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт Динамо.

"Мое присутствие дало новую искру украинскому чемпионату": Луческу оценил свой приход в УПЛ

Также в ближайшее время за полноценными занятиями можно будет увидеть Беньямина Вербича, который продолжает реабилитацию после операции. Немного хуже дела у Никиты Бурды, защитник пока занимается по индивидуальной программе, и врачи не говорят о конкретных сроках. Еще один защитник киевлян Денис Попов находится на финальной стадии восстановления.

Напомним, Мирча Луческу удачно начал новый сезон у руля киевского клуба, разгромив Олимпик (4:1) в первом туре УПЛ, и одолев Шахтер в Суперкубке Украины (3:1).

"Мірча ризикнув, а "динамівські серця" – не ризикнули": якби Динамо розкрилося із Шахтарем – "була б торба"