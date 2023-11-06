"Я разочарован. Мы сыграли хорошо и заслужили три очка. Мы были острее, а болельщики действительно сыграли свою роль. Думаю, в итоге нам не повезло.

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Брайтон – тяжелый соперник. Нам пришлось приспособиться, чтобы свести их попытки на нет – упорно работать в обороне и поддерживать хорошую связь. Я думаю, что наш игровой план сработал хорошо. Мы не заслуживали того, чтобы соперник сравнял счет. Это было несчастье.

Но мы растем каждую неделю как команда, вы можете это видеть. Наши болельщики, надеюсь, тоже это видят. Мы ежедневно тяжело работаем вместе на тренировках, чтобы на выходных хорошо выступить и подарить положительные результаты. Я стараюсь играть в каждой игре на 100 процентов, я все еще хочу становиться лучше, и я ежедневно упорно работаю, чтобы продолжать совершенствоваться. Я хочу помогать своим одноклубникам и делать все для этой команды.

Премьер-лига – это тяжелая лига, возможно, лучшая в мире. Нужно время, чтобы адаптироваться, но у меня есть отличные товарищи по команде, и я думаю, что мы сильная команда, которая играет хорошо. Я хочу продолжать стараться вносить свой вклад в это.

Это удивительное ощущение – забивать на Гудисон Парк. Два года назад я не мог представить, что достигну этого. Голы – это то, что я хотел бы добавить к своей игре, и я надеюсь, что это только начало", – цитирует Миколенко официальный сайт Эвертона.

Напомним, украинский защитник вышел в старте и уже на седьмой минуте отметился дебютным голом в текущем сезоне. К сожалению, удержать победу Эвертон не сумел – в конце матча досадный автогол от Янга помешал команде Дайча добыть три очка.

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