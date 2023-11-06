"Я розчарований. Ми зіграли добре та заслужили три очки. Ми були гострішими, а вболівальники справді зіграли свою роль. Думаю, у підсумку нам не пощастило.

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Брайтон – важкий суперник. Нам довелося пристосуватися, щоб звести їхні спроби нанівець – наполегливо працювати в обороні та підтримувати хороший зв'язок. Я думаю, що наш ігровий план спрацював добре. Ми не заслуговували на те, щоб суперник зрівняв рахунок. Це було нещастя.

Але ми зростаємо щотижня як команда, ви можете це бачити. Наші вболівальники, сподіваюсь, теж це бачать. Ми щодня важко працюємо разом на тренуваннях, щоб на вихідних добре виступити та подарувати позитивні результати. Я намагаюся грати в кожній грі на 100 відсотків, я все ще хочу ставати краще, і я щодня наполегливо працюю, щоб продовжувати вдосконалюватися. Я хочу допомагати своїм одноклубникам і робити все для цієї команди.

Прем'єр-ліга – це важка ліга, можливо, найкраща у світі. Потрібен час, щоб адаптуватися, але у мене є чудові товариші по команді, і я думаю, що ми сильна команда, яка грає добре. Я хочу продовжувати намагатися робити свій внесок у це.

Це дивовижне відчуття – забивати на Гудісон Парк. Два роки тому я не міг уявити, що досягну цього. Голи – це те, що я хотів би додати до своєї гри, і я сподіваюся, що це лише початок", – цитує Миколенка офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, український захисник вийшов у старті і вже на сьомій хвилині відзначився дебютним голом у поточному сезоні. На жаль, втримати перемогу Евертон не зумів – наприкінці матчу прикрий автогол від Янга завадив команді Дайча здобути три очки.

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