Михалик завершил выступления на профессиональном уровне

"Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь Волыни, но не получилось. Не звали ли другие клубы? Я ни с кем не общался на эту тему. К тому же, настроение было не очень.

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Последние пять матчей играл на уколах, ведь были определенные проблемы с коленом. Сейчас залечиваю ту травму, после которой воспалилось колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который держит команду. Она играет на любительском уровне, на область. Буду для себя заниматься, не могу сейчас просто взять и бросить футбол. И что потом, сидеть дома на диване? Команда называется Вотранс", – сказал Михалик в комментарии Footboom.

Напомним, 36-летний центрбек выступал за киевские ЦСКА и Динамо, Закарпатье, московский Локомотив и Волынь. Также в его активе есть 32 матча за сборную Украины.

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