toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ИНТЕР - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Михалик завершил выступления на профессиональном уровне

18 августа 22:50 - Читати українською
Михалик завершил выступления на профессиональном уровне
Тарас Михалик / FCLM

Защитник Волыни Тарас Михалик объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь Волыни, но не получилось. Не звали ли другие клубы? Я ни с кем не общался на эту тему. К тому же, настроение было не очень.

Кобин сообщил о завершении карьеры Кополовца

Последние пять матчей играл на уколах, ведь были определенные проблемы с коленом. Сейчас залечиваю ту травму, после которой воспалилось колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который держит команду. Она играет на любительском уровне, на область. Буду для себя заниматься, не могу сейчас просто взять и бросить футбол. И что потом, сидеть дома на диване? Команда называется Вотранс", – сказал Михалик в комментарии Footboom.

Напомним, 36-летний центрбек выступал за киевские ЦСКА и Динамо, Закарпатье, московский Локомотив и Волынь. Также в его активе есть 32 матча за сборную Украины.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

blog_ava
Как Интер помог сборной Украины: жесткий анекдот про Пятова и слова Гвардиолы в реакции на сокрушительные 0:5 Шахтера
18 августа
27932
Теги
Волынь Волынь Первая лига Аматорский футбол Тарас Тарас Михалик
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо может вернуть Артема Кравца
    Україна — 18 авг2269 Динамо может вернуть Артема Кравца
20
час
:
34
мин
Ференцварош
21:00
Юргорден
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?