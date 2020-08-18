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Михалик завершив виступи на професіональному рівні

22:50 - Читать на русском
Михалик завершив виступи на професіональному рівні
Тарас Михалик / FCLM

Захисник Волині Тарас Михалик оголосив про завершення професіональної кар'єри гравця.

"Ще пограю для себе в аматорах. На професіональному рівні вже досить, награвся. Бачите, хотів допомогти Волині, але не вийшло.
Чи не кликали інші клуби? Я ні з ким не спілкувався на цю тему. До того ж, настрій був не дуже.

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Останні п'ять матчів грав на уколах, адже були певні проблеми з коліном. Наразі заліковую ту травму, після якої запалилося коліно. І буду потроху завершувати ігрову кар'єру. В мене є товариш, який тримає команду. Вона грає на аматорському рівні, на область. Буду для себе займатись, не можу зараз просто взяти і кинути футбол. І що потім, сидіти вдома на дивані? Команда називається Вотранс", – сказав Михалик в коментарі Footboom.

Нагадаємо, 36-річний центрбек виступав за київські ЦСКА та Динамо, Закарпаття, московський Локомотив і Волинь. Також в його активі є 32 матчі за збірну України.

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Теги
Волинь Волинь Перша ліга Аматорський футбол Тарас Тарас Михалик
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