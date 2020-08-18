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Кобин сообщил о завершении карьеры Кополовца

20:10 - Читати українською
Кобин сообщил о завершении карьеры Кополовца
Михаил Кополовец / Сайт Миная

Главный тренер Миная Василий Кобин рассказал о кадровых изменениях, которые коснулись и играющего спортивного директора клуба Михаила Кополовца.

"Завершили карьеру наши ветераны – Владислав Микуляк и Михаил Кополовец, который теперь полностью сосредоточится на должности спортивного директора.

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Перезаключили контракты с лидерами. С тем же, например, Андреем Ткачуком, автором золотого гола в ворота Волыни. По новичках работаем, но пока их в расположении клуба нет", – заявил Кобин в комментарии Footboom.

Напомним, Кополовец выступал за такие клубы, как Закарпатье, Карпаты, Говерла, Белшина и Айнхайт. Контракт с Минаем подписал в 2017 году, когда клуб еще не имел профессионального статуса. Кополовец успел провести 32 матча за закарпатцев, забил 3 мяча. Минай выиграл прошлый розыгрыш Первой лиги и добыл путевку в УПЛ.

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Теги
Минай Минай Василий Василий Кобин Михаил Михаил Кополовец Владислав Владислав Микуляк
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