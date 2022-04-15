"Очень важно, чтобы даже в такой ситуации мы продолжали жить, играть, любить и рожать детей. Враг всегда должен видеть, что Украина единая, смелая, красивая.

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Пусть видят, ведь понять они этого не смогут. Чтобы что-то понять, нужно иметь мозг в голове. А этого у них нет, к сожалению. Я надеюсь, что скоро будет мир, и все станет на свои рельсы", – сказал Михайличенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы уже 51-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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