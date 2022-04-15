"Дуже важливо, щоб навіть у такій ситуації ми продовжували жити, грати, любити та народжувати дітей. Ворог завжди має бачити, що Україна є єдиною, сміливою, красивою.

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Нехай бачать, адже зрозуміти вони цього не зможуть. Щоб щось зрозуміти, треба мати мозок у голові. А цього вони не мають, на жаль. Я сподіваюся, що скоро буде мир, і все стане на свої рейки", – сказав Михайличенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці вже 51-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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