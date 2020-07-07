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Любенович официально попрощался с Зарей – тренер назвал неожиданную причину ухода

11:41 - Читати українською
Любенович официально попрощался с Зарей – тренер назвал неожиданную причину ухода
Желько Любенович / фото: Д. Руденко

Тренер Зари U-19 и бывший игрок луганчан Желько Любенович объявил об уходе из клуба, назвав достаточно неожиданную причину.

"Через 8 лет я покидаю Зарю. Мне жаль расставаться с клубом, но это – футбольная жизнь. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Но эти 8 лет, которые я провел в клубе, всегда буду вспоминать с теплотой. Заря останется в моем сердце навсегда.

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Я иду из Зари потому что сделал большую ошибку, пригласив в команду одного футболиста, и никак не могу простить себя за эту ошибку. За промахи должен кто-то нести ответственность. Я хочу извиниться перед болельщиками и руководством клуба моих ошибочные решения. Поэтому я иду.

Планы на будущее? Моя первая задача – попасть в группу на про-лицензию, и искать себе другую работу в другой команде. Есть один вариант. По понятным причинам озвучить я его пока не могу. Получится или не получится, этого я не знаю. Однозначно буду смотреть варианты для продолжения тренерской карьеры.

Заря – мой второй дом. За восемь лет, проведенных здесь, ни разу ничего плохого здесь не случалось. Все ко мне относились хорошо. Я пытался тоже ко всем тоже относиться хорошо. Воспоминания о Заре и об Украине в целом остались исключительно положительные. За Зарю буду болеть однозначно и искренне желаю команде занять второе место и попасть в квалификацию Лиги Чемпионов.

К стране я очень привык. К ее ментальности, обычаям. Свободно говорю на русском языке. Возможно я еще вернусь. Один вариант – это обучение на про-лицензию. Второй вариант – новая работа. Я не исключаю работу здесь, и надеюсь, что моя карьера продолжится в этой стране", – приводит слова Любеновича официальный сайт Зари.

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