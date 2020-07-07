Михайліченко за крок від переходу в Андерлехт – захисник може більше не зіграти за Зорю

Оборонець Зорі Богдан Михайліченко вже незабаром може стати гравцем Андерлехта.

Переговори між клубами щодо 23-річного гравця близькі до успішного завершення, стверджує DH Les Sports+.

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Недільний матч проти Олександрії (2:2) цілком міг стати для Михайліченка останнім у футболці Зорі. Андерлехт хоче, щоб українець приїхав якомога швидше і почав адаптацію в новій команді. У брюссельців виникли певні проблеми з лівим флангом захисту, оскільки Кемар Лоуренс через сімейні причини і досі не прибув з рідної Ямайки у розташування клубу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Михайліченко зіграв за Зорю 32 поєдинки у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 4 асисти. Його ціна за Transfermakt – 800 тисяч євро.

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