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Михайличенко зворушливо пустив сльозу після переможного голу Динамо у ворота Мальме

08:57 822 Читать на русском
Михайличенко зворушливо пустив сльозу після переможного голу Динамо у ворота Мальме
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не зміг приховати свою сентиментальність під час матчу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

Динамо не знало смаку перемог протягом останніх 6-ти офіційних матчів поспіль. Тріумф спіткав "біло-синіх" у надзвичайно важкому матчі першого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (1:0).

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Єдиний гол Буяльського, який був забитий наприкінці поєдинку, розчулив головного тренера киян Олексія Михайличенка. Наставник столичного клубу вже не мав сил для радості, а просто опустив голову і витер скупі чоловічі сльози.

Динамо разом із Копенгагеном очолює групу В. У Мальме та Лугано поки немає залікових балів.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Динамо - Мальме Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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