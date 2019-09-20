Михайличенко зворушливо пустив сльозу після переможного голу Динамо у ворота Мальме

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не зміг приховати свою сентиментальність під час матчу Ліги Європи.

Динамо не знало смаку перемог протягом останніх 6-ти офіційних матчів поспіль. Тріумф спіткав "біло-синіх" у надзвичайно важкому матчі першого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (1:0).

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Єдиний гол Буяльського, який був забитий наприкінці поєдинку, розчулив головного тренера киян Олексія Михайличенка. Наставник столичного клубу вже не мав сил для радості, а просто опустив голову і витер скупі чоловічі сльози.

Динамо разом із Копенгагеном очолює групу В. У Мальме та Лугано поки немає залікових балів.

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