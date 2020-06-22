Михайличенко прокомментировал возможный трансфер в европейский клуб

Защитник Зари Богдан Михайличенко откровенно высказался относительно своего возможного ухода из луганского клуба.

"Сейчас я – игрок Зари. У меня сейчас главная задача – помочь Заре. А дальше – увидим", – сказал Михайличенко в комментарии программе "Профутбол".

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Напомним, накануне в СМИ появилась информация о возможном трансфере украинца в Андерлехт. Якобы клаусула 23-летнего защитника снизилась до 500 тысяч евро, а бельгийский клуб уже активно работает над переходом Михайличенко в свой лагерь. Ранее о предметном интересе к футболисту заявлял и бременский Вердер.

К слову, Богдан является воспитанником Динамо, но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 года он перешел в Зарю на правах аренды, а через год стал полноценным игроком луганчан. В текущем сезоне провел за "мужиков" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает украинца в 800 тысяч евро.

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