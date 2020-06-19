Михайличенко может перейти в Андерлехт

Журналист Роман Бебех в очередном выпуске своего шоу "Бомбардир" рассказал о заинтересованности бельгийского клуба в услугах экс-защитника Динамо Богдана Михайличенко.

"Я слышал, что по Михайличенко есть хорошие предложения. Открою секрет – это Андерлехт. Что-то там происходит", – сказал Бебех в своей программе "Бомбардир".

Михайличенко: Из Зари легче перейти в Европу, чем из Динамо

Напомним, Михайличенко – воспитанник киевского Динамо. В июле 2019 года 23-летний футболист подписал полноценный контракт с луганской Зарей. В текущем сезоне он провел за свою команду 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 800 тысяч евро.

Заря после 26 туров УПЛ идет в турнирной таблице четвертой, набрав 49 очков и отстает от Динамо на три пункта.

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