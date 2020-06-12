Скрипник прокомментировал интерес Вердера к Михайличенко

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал о возможном трансфере защитника команды Богдана Михайличенко в Бундеслигу.

"Предметный разговор с Вердером по Михайличенко был еще в декабре. Но когда началась пандемия коронавируса, все утихло, и я могу сказать, почему.

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Вердер сейчас находится не в той ситуации и не на той позиции в турнирной таблице. Им нужно думать о настоящем с прицелом на будущее. Как спастись и остаться в Бундеслиге, а уже потом принимать трансферные решения. Исходя из этого, никакой конкретики по Михайличенко сейчас нет. Она была раньше, но сейчас все стихло. А то, что Богдан хороший футболист и им интересуются другие клубы, – это факт.

Кроме Вердера, ко мне больше никто не подходил. Но обращались к бывшему генеральному директору Зари Сергею Рафаилову. Он может больше рассказать на эту тему. В конце концов, Михайличенко все просматривают в поединках и знают его игровые качества. Но трансферы в компетенции руководства клуба", – сказал Скрипник в комментарии изданию Footboom.

К слову, Богдан является воспитанником Динамо, но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 года он перешел в Зарю на правах аренды, а через год стал полноценным игроком луганчан.

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