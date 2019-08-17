Михайличенко оценил текущий состав Динамо

Новый наставник киевлян поделился мнением относительно игроков, которые будут в его распоряжении на сезон 2019/20.

"Конечно, я следил за всеми футболистами и хорошо их знаю, во многих трансферах я участвовал, поэтому имею представление о тех, кто в команде.

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Но одно дело – просматривать игры, а другая – видеть, как выполняются те или иные требования, и оценивать это изнутри. Как ребята будут привыкать ко мне, так и я должен посмотреть на все под другим углом. Сейчас у меня есть доверие абсолютно ко всем. Учитывая то, кто будет лучше подготовлен, кто будет лучше выполнять те или иные требования, будем определять состав на матчи", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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Напомним, 56-летний специалист официально возглавил Динамо 15 августа, заменив белоруса Александра Хацкевича.