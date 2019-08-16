Михайличенко провел первую тренировку во главе Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко провел первую тренировку во главе новой команды.

Киевское Динамо провело первую тренировку под руководством Алексея Михайличенко, информирует официальный сайт киевлян.

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Интересно, что вместе с командой тренировались Шапаренко, Цитаишвили и Сидклей. Бразилец пропустил летний тренировочной сбор в Австрии и играл за дублирующий состав киевлян, тогда как на Цитаишвили и Шапаренко не рассчитывал экс-тренер Динамо Александр Хацкевич.

Напомним, следующий матч Динамо проведет в Киеве, 24 августа, против Олимпика. Эта игра станет первой для Михайличенко на посту главного тренера киевлян.

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