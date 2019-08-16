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Михайличенко провел первую тренировку во главе Динамо

23:13 79 Читати українською
Михайличенко провел первую тренировку во главе Динамо
Алексей Михайличенко вместе с тренерским штабом / фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко провел первую тренировку во главе новой команды.

 

Киевское Динамо провело первую тренировку под руководством Алексея Михайличенко, информирует официальный сайт киевлян.

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Интересно, что вместе с командой тренировались Шапаренко, Цитаишвили и Сидклей. Бразилец пропустил летний тренировочной сбор в Австрии и играл за дублирующий состав киевлян, тогда как на Цитаишвили и Шапаренко не рассчитывал экс-тренер Динамо Александр Хацкевич.

Напомним, следующий матч Динамо проведет в Киеве, 24 августа, против Олимпика. Эта игра станет первой для Михайличенко на посту главного тренера киевлян.

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Теги
Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Динамо Киев - Олимпик Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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