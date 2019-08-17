Михайличенко оцінив поточний склад Динамо

Новий керманич киян поділився думкою щодо гравців, які будуть в його розпорядженні на сезон 2019/20.

"Звичайно, я стежив за всіма футболістами і добре їх знаю, в багатьох трансферах я брав участь, тому маю уявлення про тих, хто є в команді.

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Але одна справа – переглядати ігри, а інша – дивитися, як виконуються ті чи інші вимоги, і оцінювати це зсередини. Як хлопці будуть звикати до мене, так і я повинен подивитися на все під іншим кутом. Наразі у мене є довіра абсолютно до всіх. З огляду на те, хто буде краще підготовлений, хто буде краще виконувати ті чи інші вимоги, будемо визначати склад на матчі", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, 56-річний фахівець офіційно очолив Динамо 15 серпня, замінивши білоруса Олександра Хацкевича.