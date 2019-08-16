toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АТЛЕТИК - БАРСЕЛОНА

Суркис – о назначении Михайличенко: Лучше него никто не знает команду

19:13 103 Читати українською
Суркис – о назначении Михайличенко: Лучше него никто не знает команду
Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал назначение Алексея Михайличенко на пост главного тренера киевского клуба.

"Меня могут критиковать, говорить все, что угодно, но на сегодняшний момент лучше Михайличенко команду не знает никто. Он ее комплектовал, находился в структуре клуба, является профессиональным тренером.

Суркис представил новый тренерский штаб Динамо

Он знает, как работать с командой, и, надеюсь, что привнесет свежую струю в игру команды. Работать с молодыми Ребровым и Хацкевичем также было рискованно. Приглашать сейчас иностранца, возможно, было бы правильным решением, но здесь две стороны медали.

Если бы я не дал Хацкевичу возможность попробовать квалифицироваться в Лигу чемпионов, а провалился бы другой тренер – меня бы критиковали за решение освободить человека, который строила эту команду.

Контракт с Михайличенко подписан на 3 года. Конечно, с поставленными задачами, должны выполняться. Михайличенко – не из когорты тренеров-пожарников. Он не требует финансов, является самодостаточным обеспеченным человеком, и после нашей встречи он сказал, что готов стать у руля. Это его родная команда, и кому, как не ему, попытаться возродить ее", – передает слова Суркиса официальный сайт Динамо.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері

blog_ava
Квалификация Лиги Европы: "хет-трик" Дебелко вывел Ригу в плей-офф, Григорчук вновь триумфовал, Заря узнала соперника
00:10
1135
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Игорь Суркис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
49
мин
Бавария
21:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук