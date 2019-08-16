Суркис – о назначении Михайличенко: Лучше него никто не знает команду

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал назначение Алексея Михайличенко на пост главного тренера киевского клуба.

"Меня могут критиковать, говорить все, что угодно, но на сегодняшний момент лучше Михайличенко команду не знает никто. Он ее комплектовал, находился в структуре клуба, является профессиональным тренером.

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Он знает, как работать с командой, и, надеюсь, что привнесет свежую струю в игру команды. Работать с молодыми Ребровым и Хацкевичем также было рискованно. Приглашать сейчас иностранца, возможно, было бы правильным решением, но здесь две стороны медали.

Если бы я не дал Хацкевичу возможность попробовать квалифицироваться в Лигу чемпионов, а провалился бы другой тренер – меня бы критиковали за решение освободить человека, который строила эту команду.

Контракт с Михайличенко подписан на 3 года. Конечно, с поставленными задачами, должны выполняться. Михайличенко – не из когорты тренеров-пожарников. Он не требует финансов, является самодостаточным обеспеченным человеком, и после нашей встречи он сказал, что готов стать у руля. Это его родная команда, и кому, как не ему, попытаться возродить ее", – передает слова Суркиса официальный сайт Динамо.

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