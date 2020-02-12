Михайличенко: Ничего страшного в поражении Динамо от Тобола нет, ведь все видели судейство

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал контрольный матч против Тобола (2:4) во время зимних сборов.

"У нас был экспериментальный состав, это нужно учитывать. К тому же, первые два мяча, которые мы забили, наложили какой-то отпечаток, потому что мы перестали играть на тех скоростях, с теми усилиями, с которыми следовало. А потом уже вернуться к игре очень трудно.

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У нас в этой игре была очень молодая линия обороны, за исключением Пиварича. Не все получилось, но молодые ребята – и Сирота, и Романчук – очень хорошо работают, отдаются в каждой тренировке, поэтому им, наверное, немножко тяжеловато. Сегодня они не так уверенно сыграли, как в предыдущих играх, когда все было хорошо.

Против любой команды нужно играть на максимальных возможностях, на максимальных скоростях. А то, что сегодня получился такой результат – все видели и судейство, и все остальное, поэтому ничего страшного нет, будем работать дальше. Хорошо, что ребята постарались вернуться в игру. На таких скоростях, на которых мы провели последние 20 минут встречи, нужно играть весь матч – не позволяя сопернику ничего создать.

К сожалению, те моменты, которые возникли у наших ворот, мы придумали сами себе. Из-за этого тоже нужно пройти. Идет серьезная работа, все это нелегко совместить - и психологически, и физически. Нужно терпеть", – отметил Михайличенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, "бело-синие" уступили Тобола (2:4) в 11-м спарринге киевлян за зимние сборы.

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