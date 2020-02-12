Динамо програло команді Канкави з катастрофічним рахунком – найбільша поразка киян у 2020 році

Динамо програло Тоболу (2:4) в 11-му спарингу киян на турецьких зборах. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Динамо – Тобол – 2:4

Динамо: Кучерук (Бущан, 46) – Кузик (Караваєв, 69), Романчук, Сирота, Піваріч (к) – Кадірі, Андрієвський – Де Пена, Дуелунд (Шапаренко, 46), Сухоручко (Сидорчук, 71) – Соль

Голи: Соль, 12, Дуелунд, 39 – Нургалієв, 44 (пен.), Мужиков, 47, Муртазаєв, 58, Аветісян, 72

Після серії з 5 поспіль впевнених перемог, з яких 4 розгромні, Динамо не змогло обіграти БАТЕ. Нинішній суперник завершив чемпіонат Казахстану на 4-му місці, хоча до останніх турів претендував навіть на чемпіонство. Відзначаємо, що Денис Бойко міг би зустрітися з Джабою Канкавою, якби потрапив у заявку. Саме грузинський хавбек майже 6 років тому врятував життя Гусєву, коли той зіткнувся з воротарем тоді ще Дніпра. Свій завершальний контрольний матч команда Михайличенка проведе проти Динамо Тбілісі 15 лютого о 16:00, а вже через тиждень відновить УПЛ грою з Ворсклою.

Динамо – Тобол: онлайн-трансляція матчу

Відзначимо, що Михайличенко випустив у стартовому складі відразу 5 молодих гравців з Динамо U-19 та U-21. Для 17-річного Дениса Кузика це взагалі дебютна гра за дорослу команду. Правий захисник і в Юнацькій лізі УЄФА не так багато зіграв. Експеримент торкнувся лівого флангу. Номінально там грав Сухоручко, але він часто зміщувався на позицію форварда. Підтримували лівий край захисник Піваріч, який грав досить високо, та Дуелунд.

Дуелунд обігрався з Солем і намагався ефектно перекинути голкіпера. Епізод завершився кутовим. Після подачі Де Пени Фран забив свій другий гол на зборах, вигравши позицію і боротьбу на другому поверсі. Кузик уже не вперше на старті зустрічі відмінно зіграв у відборі та віддав в атаку. Андрієвский продовжив, а Дуелунд вистрілив здалеку – сейв кіпера. Той же Кузик навісив на голову суперника, який зрізав у стійку власних воріт. Романчук програв боротьбу, Кузик загубив свого гравця, відтак Тобол пробивав з кількох метрів – пощастило, що не влучили казахи.

Дуелунд на техніці увірвався у штрафний, знайшов Соля, але удар іспанця виявився надто слабким. Кадірі виграв боротьбу і технічно скинув на Де Пену. Карлос націленою подачею знайшов Соля – удар повз ворота з кількох метрів. Уругваєць послизнувся, однак і так спробував забити з кута поля. воротар парирував, Романчук відборовся, а Дуелунд з рикошетом від захисника пробив у порожній кут. Обвідний удар у стійку від Тобола. Це Романчука залишили одного проти двох суперників – майстерно відрізав оборонців Канкава. І все ж Динамо пропустило в роздягальню. Арбітр угледів фол Сироти проти казаха і призначив суперечливий пенальті.

Сирота невдало віддав на Шапаренка, Микола ще гірше прийняв. Пішла швидка контра 4 в 3. Тобол розкатав майстерно. Канкава покотив поміж ніг Романчуку, а Мужиков прошив голкіпера. Усе, що встиг зробити Сирота, це врізатися у свого ж голкіпера Бущана в підкаті. Де Пена ефектно пробив зі штрафного – воротар із забивним прізвищем Шацьких потягнув. Шапаренко з криком завалився на газон. Схоже, обійшлося. Провал у центрі поля, ланцюжок програної боротьби (Кадірі-Андрієвський-Романчук-Де Пена) завершився виграною в Кузика верховою боротьбою. Оце так камбек від казахів, які за 3 попередні матчі на зборах забили аж 1 гол!

Соль замкнув дальню стійку після кросу Де Пени зліва. Гол на 3:3 скасовано через офсайд. Фран дуже не згоден. Сухоручко обіграв і протиснув кількох опонентів, Соль зіграв на добиванні. І знову гол іспанця не зараховують через положення поза грою. У розпачі вихованець Реала. Черговий провал на 72-й. Сирота впав на мокрому газоні, Сидорчука і Романчука дуже легко відіграли, а Бущан не зміг виручити. Катастрофічний рахунок.

Вільний удар через те, що воротар Тобола Шацьких ну дуже вже довго тримав м'яч у руках. Піваріч з Де Пеною розіграли стандарт у чужому штрафному – самовіддані підкати Канкави і партнерів не дозволили відзначитися. Піваріч навісив на Де Пену – повз ворота. І знову хорватський захисник знайшов партнера у штрафному. Андрієвський пробив прямо у воротаря. Соля двічі валили у штрафному, суддя промовчав. Де Пена після скидання Шапаренка м'яко пробив – без проблем для голкіпера. 2:4 – найбільша поразка Динамо у 2020 році. Найгірше, що такий результат стався проти суперника, який давав грати і не особливо тиснув пресингом.