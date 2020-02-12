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Михайличенко: Нічого страшного у поразці Динамо від Тобола немає, адже всі бачили суддівство

20:50 971 Читать на русском
Михайличенко: Нічого страшного у поразці Динамо від Тобола немає, адже всі бачили суддівство
Олексій Михайличенко / фото: ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував контрольний матч проти Тобола (2:4) під час зимових зборів.

Товариські матчі
Динамо
2
2 : 4
4
Тобол
15:00 12:02:2020
завершено
 

"У нас був експериментальний склад, це потрібно враховувати. До того ж, перші два м'ячі, які ми забили, наклали якийсь відбиток, тому що ми перестали грати на тих швидкостях, з тими зусиллями, з якими слід було. А потім вже повернутися до гри дуже важко.

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У нас в цій грі була дуже молода лінія оборони, за винятком Піваріча. Не все вийшло, але молоді хлопці – і Сирота, і Романчук – дуже добре працюють, віддаються у кожному тренуванні, тому їм, напевно, трошки важкувато. Сьогодні вони не так упевнено зіграли, як у попередніх іграх, коли все було добре.

Проти будь-якої команди потрібно грати на максимальних можливостях, на максимальних швидкостях. А те, що сьогодні вийшов такий результат – всі бачили і суддівство, і все інше, тому нічого страшного немає, будемо працювати далі. Добре, що хлопці постаралися повернутися в гру. На таких швидкостях, на яких ми провели останні 20 хвилин зустрічі, потрібно грати весь матч – не дозволяючи суперникові нічого створити.

На жаль, ті моменти, які виникли біля наших воріт, ми придумали самі собі. Через це теж потрібно пройти. Йде серйозна робота, все це нелегко поєднати – і психологічно, і фізично. Потрібно терпіти", – зазначив Михайличенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" поступились Тоболу (2:4) в 11-му спарингу киян за зимові збори.

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Теги
Динамо Динамо Тобол Тобол Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Товариські матчі Зимові збори Динамо - Тобол
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