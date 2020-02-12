Михайличенко: Нічого страшного у поразці Динамо від Тобола немає, адже всі бачили суддівство

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував контрольний матч проти Тобола (2:4) під час зимових зборів.

"У нас був експериментальний склад, це потрібно враховувати. До того ж, перші два м'ячі, які ми забили, наклали якийсь відбиток, тому що ми перестали грати на тих швидкостях, з тими зусиллями, з якими слід було. А потім вже повернутися до гри дуже важко.

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У нас в цій грі була дуже молода лінія оборони, за винятком Піваріча. Не все вийшло, але молоді хлопці – і Сирота, і Романчук – дуже добре працюють, віддаються у кожному тренуванні, тому їм, напевно, трошки важкувато. Сьогодні вони не так упевнено зіграли, як у попередніх іграх, коли все було добре.

Проти будь-якої команди потрібно грати на максимальних можливостях, на максимальних швидкостях. А те, що сьогодні вийшов такий результат – всі бачили і суддівство, і все інше, тому нічого страшного немає, будемо працювати далі. Добре, що хлопці постаралися повернутися в гру. На таких швидкостях, на яких ми провели останні 20 хвилин зустрічі, потрібно грати весь матч – не дозволяючи суперникові нічого створити.

На жаль, ті моменти, які виникли біля наших воріт, ми придумали самі собі. Через це теж потрібно пройти. Йде серйозна робота, все це нелегко поєднати – і психологічно, і фізично. Потрібно терпіти", – зазначив Михайличенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" поступились Тоболу (2:4) в 11-му спарингу киян за зимові збори.

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