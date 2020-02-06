Михайличенко: Игра Динамо против Стремсгодсета получилась немного нервной

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от контрольного матча с Стремсгодсетом (3:0).

"Вчерашней игрой, пожалуй, доволен больше. Сегодня нет, но специфика игр два дня подряд всегда такова, что вторая всегда получается немного не такой, как мы ожидаем. Потому что физические нагрузки это одно, а психологически игры отнимают гораздо больше сил, чем тренировки.

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Было заметно, что игра сегодня получилась немного нервной и не все получалось. Причиной тому, скорее всего, психологическая нагрузка, которое влияет на футболистов. Но, в принципе, мы довольны той работой, которую проделали ребята за эти два дня, в том числе сегодня. И, конечно же, неплохо, что есть результат, но работать еще есть над чем. Были хорошие моменты, но были и ошибки. Поэтому, будем работать дальше.

Визит Шевченко на тренировочную базу? Безусловно, он хочет видеть кандидатов в сборную – в каком они состоянии, как они себя чувствуют. Мы разговаривали, я дал краткую характеристику каждому сборнике: что он делает, в какой форме, которые есть хорошие моменты, может есть какие-то проблемы. Это вполне нормально, информацию нужно собирать уже сейчас", – поделился Михайличенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне получили крупную победу над Стремсгодсетом (3:0), а Де Пена во второй раз за 2 дня забил роскошный гол.

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