Михайличенко: Гра Динамо проти Стрьомсгодсету вийшла трохи нервовою

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від контрольного матчу зі Стрьомсгодсетом (3:0).

"Учорашньою грою, мабуть, задоволений більше. Сьогодні ні, але завжди специфіка ігор два дні поспіль така, що друга завжди виходить трохи не такою, як ми очікуємо. Тому що фізичні навантаження це одне, а психологічно ігри забирають набагато більше сил, аніж тренування.

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Було помітно, що гра сьогодні вийшла трохи нервовою і не все виходило. Причиною тому, швидше за все, психологічне навантаження, яке впливає на футболістів. Але, в принципі, ми задоволені тією роботою, яку виконали хлопці за ці два дні, у тому числі сьогодні. І, звичайно ж, непогано, що є результат, але працювати ще маємо над чим. Були хороші моменти, але були і помилки. Тому, будемо працювати далі.

Візит Шевченка на тренувальну базу? Безумовно, він хоче бачити кандидатів до збірної – у якому вони стані, як вони себе почувають. Ми розмовляли, я дав коротку характеристику кожному збірнику: що він робить, у якій формі, які є хороші моменти, може є якісь проблеми. Це цілком нормально, інформацію потрібно збирати вже зараз", – поділився Михайличенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни здобули розгромну перемогу над Стрьомсгодсетом (3:0), а Де Пена вдруге за 2 дні забив розкішний гол.

Динамо здобуло четверту розгромну перемогу в 2020 році – Де Пена другий день поспіль забив супергол