Динамо – Стремсгодсет: сумасшедший гол с центра поля, ужасная реализация и судейский курьез

Динамо и Стремсгодсет встретились в очередном спарринге киевлян на турецких сборах. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 6 февраля 2020

Динамо – Стремсгодсет – 1:0 (2-й тайм)

Гол: Де Пена, 42

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Караваев, Романчук, Сирота, Пиварич – Мащенко (Цитаишвили, 46), Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин (Соль, 46), Сухоручко

Это 2-й поединок для команды Михайличенко на вторых турецких сборах, или 8-й в целом. Накануне Динамо добыло самую разгромную победу в 2020 году. Нынешний соперник на бумаге даже слабее. Стремсгодсет плелся в хвосте в последнем сезоне чемпионата Норвегии (11-е место). С этой командой киевляне встречались дважды несколько лет назад. Те матчи динамовцы выиграли, забивая по 2 мяча. Причем в обоих играх голом отмечался Ярмоленко, который сейчас находится в Вест Хэме.

Динамо – Стремсгодсет: онлайн-трансляция матча

Михайличенко попытался сыграть основой с двумя легкими нападающими и только с двумя легионерами (оба на левом фланге). На помощь Русину отправили 19-летнего Сухоручко. Первыми моментами команды обменялись на 11-й минуте. Де Пена со штрафного едва не повторил фокус со вчерашним голом – перекладина выручила норвежцев. В ответ Динамо очень легко позволило Стремсгодсету пройти от своей штрафной до чужой. Юных киевских центрбеков легко выманили на себя, последовал пас за спину Караваеву. Только Бойко не дал себя прошить, а Пиварич уже подстраховал на добивании. Андриевский красивым обводным ударом минимально промахнулся.

Де Пена подал на Мащенко. Удару головой у Вадима не получился, хотя позиция была очень перспективной. Отмечаем, что атака началась с того, что Романчук искусно вывел партнеров из-под высокого прессинга через стенку с партнером. Русин воспользовался ошибкой соперника, продавил его, но проиграл дуэль голкиперу. Андриевский со штрафного покатил прямо в руки вратарю. Де Пену все никак не оставляют мечты о голе с центра поля – слишком просто для голкипера. Забавный эпизод произошел на 25-й. Судья упал в "борьбе" с Андриевским и норвежским футболистом. Пришлось свистеть спорный мяч.

Дде Пена грубо влетел сзади в соперника. Норвежцы взорвались гневом. Это уже не первый подобный эпизод грубости от динамовцев. Ранее Романчук двумя ногами въехал в соперника, едва не оторвав ноги вместе с мячом. Сухоручко также врезал сопернику. Какое-то заведенное Динамо в первом тайме. Даниил перехватил пас в центре, отдал на Русина. Тот выкатил Де Пене, но удар не получился. Романчук неудачной передачей привез молниеносный момент на свои ворота. Совсем свободный игрок прошел по левому флангу, однако Бойко спас дважды подряд.

Голкипер Стремсгодсета так принял пас назад, что едва не забросил в свои ворота. Лишь в подкате выбил снаряд с самой линии. Де Пена снова закручивал с углового, страж ворот на месте. Андриевский первый на перехвате. Мгновенный удар Александра – выше. Андриевский дальним пасом вывел Русина в штрафную. Назарий покатил на Сухоручко, но 19-летний форвард попал в голкипера. Де Пена на добивании дал значительно выше. И все те же лица в атаке Динамо. Далеко не впервые сегодня Русин разумно сыграл как плеймейкер, улучшая позицию партнеру, но уругвайский вингер снова выбрал не лучшее решение.

Дважды подряд прорывают фланг Караваева, а Романчук не успевает подстраховать. Быстрые и довольно техничные футболисты Стремсгодсета легко ворвались во вратарскую, где уже подчистил... Шапаренко. Де Пена решил выполнить стандарт ударом со своей половины поля. Новый шедевр таки удался Карлосу! Второй день подряд отличился уругваец красивым взятием ворот. Сухоручко под занавес тайма выиграл верховую борьбу, но здесь уже страж ворот был на месте.

После перерыва активнее начали уже динамовцы, у которых вышли Соль, Цитаишвили и Бущан. Шапаренко пробил издалека. Норвежцы ответили так же неточно. Цитаишвили обводным ударом заставил попотеть вратаря. Микельссон легко обошел Пиварича в штрафной и пробил в дальний – везет киевлянам. Соль неплохо задумывал разрезной пас, но Цитаишвили опередил голкипер. Караваев нашел Де Пену в пределах вратарской – похоже, Карлосу проще с центра поля забить. За 60 минут игрового времени Динамо 16 раз пробивало по воротам (7 – точно). Только неважная реализация не позволила счету стать разгромным. Романчук самоотверженно пошел на удар соперника, который пробивал через себя. Это было больно.