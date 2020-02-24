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Михайличенко: Если не можете сделать VAR для всех, то лучше вообще не делать

08:26 208 Читати українською
Михайличенко: Если не можете сделать VAR для всех, то лучше вообще не делать
Алексей Михайличенко / ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился мнением относительно внедрения системы VAR в матчах УПЛ.

"Как тренер одной из команд я считаю, что в соревнованиях все должны участвовать на равных условиях. Абсолютно все. Если сегодня вы не можете это сделать для всех – тогда лучше вообще не делать. Все должны быть в равных условиях, обязательно", – сказал Михайличенко в программе Профутбол.

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Напомним, после зимнего перерыва в УПЛ система VAR будет работать на двух матчах каждого тура. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что организация планирует увеличивать количество матчей с VAR, но для этого клубы должны участвовать в финансировании работы системы.

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Динамо Киев Динамо Киев Видеоассистент арбитра (VAR) Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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