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Михайличенко: Якщо не можете зробити VAR для всіх, то краще взагалі не робити

08:26 1770 Читать на русском
Михайличенко: Якщо не можете зробити VAR для всіх, то краще взагалі не робити
Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився думкою щодо впровадження системи VAR в матчах УПЛ.

"Як тренер однієї з команд я вважаю, що в змаганнях всі повинні брати участь на рівних умовах. Абсолютно всі. Якщо сьогодні ви не можете це зробити для всіх – тоді краще взагалі не робити. Всі повинні бути в рівних умовах, обов'язково", – сказав Михайличенко у програмі Профутбол.

УАФ витратила солідну суму на впровадження VAR – Павелко розповів про подальші плани щодо застосування системи

Нагадаємо, після зимової перерви в УПЛ система VAR буде працювати на двох матчах кожного туру. Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що організація планує збільшувати кількість матчів з VAR, але для цього клуби повинні долучатися до фінансування роботи системи.

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Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Відеоасистент арбітра (VAR)
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