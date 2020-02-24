Михайличенко: Якщо не можете зробити VAR для всіх, то краще взагалі не робити

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився думкою щодо впровадження системи VAR в матчах УПЛ.

"Як тренер однієї з команд я вважаю, що в змаганнях всі повинні брати участь на рівних умовах. Абсолютно всі. Якщо сьогодні ви не можете це зробити для всіх – тоді краще взагалі не робити. Всі повинні бути в рівних умовах, обов'язково", – сказав Михайличенко у програмі Профутбол.

УАФ витратила солідну суму на впровадження VAR – Павелко розповів про подальші плани щодо застосування системи

Нагадаємо, після зимової перерви в УПЛ система VAR буде працювати на двох матчах кожного туру. Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що організація планує збільшувати кількість матчів з VAR, але для цього клуби повинні долучатися до фінансування роботи системи.

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