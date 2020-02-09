Михайличенко: Динамо приехало в Турцию работать, поэтому нагрузку снижать не будем

Главный тренер Динамо Алексей Михайличекно подытожил товарищеский матч против Бораца, в котором киевляне одержали разгромную победу.

"Сегодня команда воплотила в контрольном поединке то, над чем мы работали на тренировках. Конечно, мы тренируем то, что может нам пригодиться в игре. В матче с Борацом удалось реализовать свои моменты, но нужно говорить об игре в целом. Это был хороший спарринг, на поле было много борьбы, особенно в первом тайме, когда команда соперника еще была свежей и заставляла нас двигаться.

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Мы приехали сюда работать, поэтому нагрузка снижать, конечно же, не будем. Но определенные коррективы, конечно, внесем, поскольку нам еще нужно провести три матча. Так что будут разные виды тренировок и игр.

Пытаемся атаковать обоими флангами и максимально разнообразить нашу игру. Это получается, когда соперник не успевает перекрыть зоны, возникают моменты и угрозы. Играть только левым флангом, только правым или только через центр мы не позволяем, поскольку нам нужно разнообразие в атаке и использования обоих флангов. Кроме того, сегодня мы забили мяч с середины поля, это сделал Момо (Мохаммед Кадири – прим). Конечно, чем больше этого разнообразия, тем сложнее для соперника.

Почему сегодня не играл Буяльский? У него небольшое повреждение – ничего серьезного, просто ушиб. Мы надеемся, что завтра-послезавтра он уже вернется в общую группу", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, в рамках второго тренировочного сбора киевлянам осталось сыграть товарищеские матчи против БАТЭ, Тобола и Динамо Тбилиси.

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