Михайличенко: Динамо приїхало в Туреччину працювати, тому навантаження знижувати не будемо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличекно підсумував товариський матч проти Бораца, у якому кияни здобули розгромну перемогу.

"Сьогодні команда втілила в контрольному поєдинку те, над чим ми працювали на тренуваннях. Звичайно, ми тренуємо те, що може стати нам у пригоді в грі. У матчі з Борацом вдалося реалізувати свої моменти, але потрібно говорити про гру в цілому. Це був хороший спаринг, на полі було багато боротьби, особливо в першому таймі, коли команда суперника ще була свіжою і змушувала нас рухатися.

Динамо – Борац – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Ми приїхали сюди працювати, тому навантаження знижувати, звичайно ж, не будемо. Але певні корективи, звісно, внесемо, оскільки нам ще потрібно провести три матчі. Так що будуть різні види тренувань та ігор.

Намагаємося атакувати обома флангами і максимально урізноманітнити нашу гру. Це виходить, коли суперник не встигає перекрити зони, виникають моменти і загрози. Грати тільки лівим флангом, тільки правим або тільки через центр ми не дозволяємо, оскільки нам потрібна різноманітність в атаці і використання обох флангів. Крім того, сьогодні ми забили м'яч з середини поля, це зробив Момо (Мохаммед Кадірі – прим). Звичайно, чим більше цього розмаїття, тим складніше для суперника.

Чому сьогодні не грав Буяльський? У нього невелике ушкодження – нічого серйозного, просто забій. Ми сподіваємося, що завтра-післязавтра він вже повернеться в загальну групу", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, в рамках другого тренувального збору киянам залишилося зіграти товариські матчі проти БАТЕ, Тобола та Динамо Тбілісі.

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