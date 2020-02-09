Динамо – Борац – 4:1 – видео голов и обзор матча

Динамо разгромило Борац в товарищеском матче на втором тренировочном сборе. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Борац.

Товарищеский матч

Динамо – Борац – 4:1

Голы: Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 – Враньеш, 70 (пен)

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В своем очередном спарринге подопечные Алексея Михайличенко уверенно победили боснийский Борац. "Бело-синие" открыли счет в конце первого тайма – Миколенко классно пробил слета. На 54 минуте Кадири обыграл оппонента и дальним ударом удвоил преимущество киевлян. Уже в следующей атаке динамовцы забили в третий раз – красивую комбинацию завершил Фран Соль. На 66 минуте испанский форвард сделал еще и результативную передачу на Де Пену. На 70 минуте Борац забил свой единственный гол в матче – пенальти реализовал Враньеш.

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