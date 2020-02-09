Динамо - Борац: Соль наконец-то феерит в атаке – гол плюс пас, разгром, несмотря на пенальти

Динамо и Борац встречаются в 9-м спарринге киевлян в 2020 году. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 9 февраля 2020

Динамо – Борац – 4:1 (2-й тайм)

Динамо: Бойко – Кендзера (Караваев, 46), Попов (Романчук, 46), Шабанов (Сирота, 46), Миколенко (Пиварич, 46) – Сидорчук (Кадири, 46), Шепелев (Андриевский, 46) – Дуэлунд (Сухоручко, 57), Шапаренко (Мащенко, 57), Вербич (Де Пена, 46) – Русин (Соль, 46)

Голы: Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 64 – Враньеш, 70 (пен.)

Динамо выиграло последних 2 матча с общим счетом 8:0. Нынешний соперник в чемпионате Боснии и Герцеговины занимает третье место. Команду тренирует Бранислав Крунич, который играл и забивал за Волынь эпохи Кварцяного. Знаменитый украинский наставник в своей книге даже назвал боснийского атакующего хавбека в своей дрим-тим игроков, выступавших за луцкий клуб. Борац во внутреннем первенстве не впечатляет результативностью, но в среднем пропускает меньше гола за игру.

Динамо – Борац: онлайн-трансляция матча

Отметим, что Алексей Михайличенко выпустил состав, приближенный к основному. Оригинальным стал только одновременный выход Шапаренко и Дуелунда, которые ранее менялись на позиции "десятки". В то же время на правом фланге атаки вместо доселе травмированного Цыганкова фактически никто не играл – динамовцы постоянно менялись, а Кендзера пытался закрыть позицию от ворот до ворот. Как оказалось, поляк сыграл очень удачно, оформив свой первый ассист в 2020-м и спасая от пропущенного.

Роскошный дальний пас Шабанова на ход Шапаренко, который вырвался из-за спин защитников. Десятый номер Динамо протолкнул мяч сквозь вратаря, но минимально промазал. Тот же Николай перехватил пас на чужой половине, отдал на Вербича. Словенец прострелил, Дуэлунд в падении с лета замыкал – вратарь чудом парировал. Борац классно ответил на 10-й минуте. Попов пошел в атаку, однако отдал пас в ноги боснийцам. Пошла быстрая контра в несколько касаний. Шабанов позволил легко пройти себя на скорости, и только неточность в штрафной подвела соперника.

Фантастический момент упустили киевляне на 16-й. Сидорчук перехватил на своей половине и мгновенно отдал на ход Вербичу. Беньямин разогнал атаку, завершив пасом на Шапаренко. Николай грудью сбросил Шепелеву – стойка. Русин на добивании в пустые ворота – еще и перекладина. Дуэлунд третьим подряд ударом не смог прошить голкипера. Очень легко прошли по центру защиты Динамо, и только Кендзера, который проводит солидный тайм в защите и атаке, успел подчистить в подкате. Дуэлунд смело пошел на 3-х защитников и пробил с границы вратарской – заблокировали.

Красиво разыграли динамовцы комбинацию на 37-й. Русин наконец-то попал в сетку, но в момент паса Сидорчуку на Кендзеру зафиксировали офсайд. Соперник отмахнулся от Вербича, но судья дал желтую Беньямину – очень странное решение. А это уже было красиво. На 43-й Шепелев отдал на Дуэлунду, Миккел протянул и нашел Русина, Назарий нашел Кендзеру – мягкий навес идеально поймал на ногу Миколенко. Это уже третий забитый мяч левым защитником сборной Украины в 2020 году! Больше у киевлян не забивал никто.

Кадири с Караваевым не разобрались в центре поля, пошла атака боснийцев правым флангом Динамо. Бойко справился с ударом головой, но отмечаем, что Сирота позволил сопернику пробить с расстрельной дистанции. Кадири после короткого паса Андриевского разобрался с несколькими защитниками и пробил перчатки голкипера Бораца дальним ударом. Уже 16 игроков Динамо отличились результативными действиями на сборах в Турции. Де Пена мог сделать Соля 17-м. Отличный прострел с фланга, удар в касание – штанга. И все-таки это случилось. Кадири роскошным пасом вывел Караваева в проход. Александр покатил, а Фран забил дебютный гол в 2020-м. Пиварич подал, Караваев попытался скопировать Миколенко – выше.

Андриевский классно видит поле, Пиварич подает на Сухоручко - эффектный удар головой парировал голкипер. Мащенко на добивании пробил мимо стойку. Еще молодые динамовцы могли отличиться. Соль отдает крутой голевой пас! Андриевский сыграл в отборе, Фран подхватил и положил в штрафной. Де Пена пробил в касание. Сирота, по мнению арбитра, нарушал правила в падении на 11-метровой отметке. Враньеш реализовал пенальти престижа.