"Матч был тяжелым, но после Лиги чемпионов всегда так бывает. Прекрасно, что мы отыгрались в конце игры и забрали три очка.

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В первом тайме Черноморец доминировал. Мы немного неправильно играли, а соперник грамотно закрывал зоны, поэтому у нас и не шла та игра, которую хотелось продемонстрировать.

Я впервые отличился результативным действием. Надеюсь, что такая игра у меня не последняя. Рад, что мне удалась голевая передача, надеюсь, дальше будет еще лучше. Перед игрой Швед мне говорил, где будет располагаться при определенных моментах. Я видел, что в этой зоне наши игроки, потому туда и подавал.

В боевом настроении подходим к матчу Лиги чемпионов с Селтиком. Мы завоевали три очка – это самое главное", – цитирует Михайличенко официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтеру удалось вырвать победу у Черноморца лишь на шестой добавленной минуте – это позволило дончанам возглавить турнирную таблицу УПЛ.

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