Захисник "гірників" Богдан Михайліченко поділився емоціями від вольової перемоги над Чорноморцем (2:1) у матчі 4-го туру УПЛ.

"Матч був важким, але після Ліги чемпіонів завжди так буває. Чудово, що ми відігралися наприкінці гри й забрали три очки.

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У першому таймі Чорноморець домінував. Ми дещо неправильно грали, а суперник грамотно закривав зони, тому в нас і не йшла та гра, яку хотілося продемонструвати.

Я вперше відзначився результативною дією. Сподіваюсь, що така гра в мене не остання. Радію, що мені вдався асист, сподіваюся, далі буде ще краще. Перед грою Швед мені казав, де розташовуватиметься за певних моментів. Я бачив, що в цій зоні наші гравці, тому туди й подавав.

У бойовому настрої підходимо до матчу Ліги чемпіонів із Селтіком. Ми здобули три очки – це найголовніше", – цитує Михайліченка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтарю вдалось вирвати перемогу у Чорноморця лише на шостій доданій хвилині – це дозволило донеччанам очолити турнірну таблицю УПЛ.

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