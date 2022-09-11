"Команда и тренерский штаб осознавали, что будет трудно после такого эмоционально и физически изнурительного матча Лиги чемпионов играть в УПЛ. И получился действительно сложный поединок, который мы ломали благодаря характеру. Сражались, хоть и не было у нас столько эмоций и агрессивности, особенно на втором мяче в центре поля в первом тайме.

Победный гол на последних секундах в видеообзоре матча Шахтер – Черноморец – 2:1

Черноморец вышел очень заряженным: видно было их агрессивное отношение к матчу, и они нас переигрывали по эмоциям, скажем так. Атипичный футбол: персонально один в один по всему полю – такое очень мало команд практикует. Поэтому мы сделали определенную коррекцию в перерыве. Но если бы с первого момента Вани Петряка забили гол, то такие матчи выигрываются с еще большим счетом. Я уверен, что так и было бы, потому что это дает уверенность и эмоции, нужные для результата.

Должен отметить хорошую команду Черноморца, хорошего тренера. И нам действительно коллективный донецкий шахтерский характер помог выиграть очень и очень тяжелый матч. Это важные три очка для нас. Теперь можем немного восстановиться и с полной концентрацией готовиться к игре с Селтиком.

Мы "копали-копали" – и забили один, забили второй мяч вполне заслуженно, но могу отметить, что это не была хорошая игра. Это надо признать. Однако иногда, когда играешь не очень хорошо, но побеждаешь, то это тоже очень важный компонент характера", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горнякам" удалось вырвать победу у одесситов только на шестой добавленной минуте – это позволило дончанам возглавить турнирную таблицу УПЛ.

Шахтер – Черноморец: Швед снова забил, джокеры, интуиция и фарт Йовичевича дарят лидерство в УПЛ, Мудрика не хватает