Бывший наставник СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко с 2024 года будет снова работать в Украине.

Недавно "Футбол 24" сообщал, что Дмитрий Михайленко может возглавить одну из юношеских сборных Украины. В настоящее время 50-летний тренер пока работает на Кипре с клубом второго дивизиона Акритас Хлоракас, который занимает 12 место из 16 команд.

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Впрочем, уже в начале января 2024 года Михайленко станет главным тренером сборной Украины U-19. В этой должности он заменит Олега Кузнецова, у которого закончился контракт с УАФ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Тренер не будет совмещать работу в юношеской сборной Украины и на Кипре. Михайленко, ранее возглавлявший СК Днепр-1, вернется в Украину на полноценной основе.

Напомним, что сборная Украины U-19 под руководством Олега Кузнецова не без проблем вышла в элит-раунд отбора на Евро-2024. Решающие матчи квалификации пройдут 18-26 марта 2024 года.

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