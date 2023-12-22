Как стало известно "Футбол 24", Дмитрий Михайленко близок к возвращению в Украину. Он получил предложение возглавить одну из юношеских сборных Украины. Сейчас работает на Кипре с клубом второго дивизиона Акритас Хлоракас, который занимает 12 место из 16 команд.

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Михайленко из-за неудовлетворительных результатов рискует потерять работу. В составе команды выступает украинский вратарь Денис Вакулюк и два россиянина. Напомним, Михайленко возглавлял СК Днепр-1 с 2017 по 2020 годы, после чего отправился на Кипр, где работал в Пафосе, который принадлежит российскому олигарху Сергею Ломакину.

Добавим, что в системе юношеских сборных Украины также могут получить работу наставник Ингульца Владислав Лупашко и Вереса Олег Шандрук.

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